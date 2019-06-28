На Ленинградском направлении сбился график движения поездов
На Ленинградском направлении произошел сбой в движении электричек. Предварительная причина - незаконное вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры.
«На станции Сходня Октябрьской железной дороги в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожной инфраструктуры неустановленных лиц было нарушено штатное движение поездов. По предварительной информации было совершено хищение технических средств, обеспечивающих движение поездов в границах станции Сходня», - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
В результате поезда следуют с задержками, в часть пригородных поездов отменена. Железнодорожные службы делают все возможное для восстановления графика движения.
Кроме того, дополнительное автобусное сообщение организовали на участке Клин - Подсолнечная.