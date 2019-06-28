На Ленинградском направлении сбился график движения поездов

«На станции Сходня Октябрьской железной дороги в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожной инфраструктуры неустановленных лиц было нарушено штатное движение поездов. По предварительной информации было совершено хищение технических средств, обеспечивающих движение поездов в границах станции Сходня», - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

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