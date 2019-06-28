Переговоры Путина и Трампа начались в Осаке

Началась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Она проходит на полях саммита G20 в Осаке. На встречу глав государств отведено от 1 до 1,5 часа.

Лидеры стран встретились на территории выставочного комплекса «Интекс». Там находится общая зона для встреч всех участников G20. Но формально хозяином встречи выступает американский президент.

Это первая встреча Путина и Трампа после того, как президент Штатов отменил переговоры в Аргентине в декабре прошлого года. Лидеры стран только один раз беседовали по телефону - в мае. После этого на переговоры в РФ приезжал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Еще до официальной встречи лидеры двух стран пообщались «на ногах». По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, они лишь поприветствовали друг друга.

Ранее президенты уже общались на полях «двадцатки». Это было 16 июля 2018 года в Финляндии и в июле 2017 года в Германии.