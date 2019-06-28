Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жители пострадавшего от взрывов города в Казахстане возвращаются в свои дома

Василиса Морозова
07:24 28.06.2019
Жители города на юге Казахстана, который был эвакуирован из-за ЧП на складе боеприпасов, возвращаются домой.
© Видео: Сакен Калкаманов, Facebook © Фото: emer.gov.kz

Жители пострадавшего от взрывов боеприпасов казахстанского города Арысь утром 28 июня начали возвращаться в свои дома, заявил советник губернатора Туркестанской области Сакен Калкаманов.

«Жители Арыс (Арыси) организованно автобусами отправляются домой. С 6 утра (03.00 мск) со всех эвакуационных пунктов началась отправка желающих вернуться», - написал он в Facebook и опубликовал видеозапись, на которой видно, как едут автобусы в сторону города.

Ранее в городе очистили улицы от снарядов и провели дезинфекцию, были ликвидированы очаги пожара.

«Люди заселились в дома, спокойные без истерики, помощь будет оказана в полном объеме. Это прилегающий к военной части (где были взрывы) микрорайон», - добавил Калкаманов.

Как ранее сказал губернатор Умирзак Шукеев, жителям города окажут всестороннюю помощь и материальный ущерб компенсируют.

Напомним, утром 24 июня после пожара в Арыси прогремели взрывы на складе с боеприпасами. Всего произошло более 40-50 взрывов. Власти города решили эвакуировать жителей, порядка 45 тысяч человек. В результате ЧП погибли три человека, еще 165 пострадали.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата28.06.2019, 08:01
Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата27.06.2019, 08:53
Новый легкий плавающий танк показали на «Армии-2019»
Дата25.06.2019, 16:00
В Минобороны РФ объяснили, как западные СМИ «промывают мозги» и искажают историю
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:19 В стране и мире
Переговоры Путина и Трампа начались в Осаке
08:16 Армия
Видео
Кадры учений танковых и мотострелковых подразделений в рамках внезапной проверки
07:54 ОПК
Видео
Мантуров рассказал о разработке сверхтяжелого двигателя ПД-35 для дальней авиации
07:43 Фоторепортаж
фотогалерея
Больше не тайна: главные новинки «Армии-2019»
07:25 В стране и мире
Видео
Танковый вальс и мастера авиации: в Хабаровске открылся военно-технический форум «Армия-2019»
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
На форуме «Армия-2019» подписан контракт на поставку 76 истребителей Су-57
Видео
Универсальную 57-мм пушку представили на форуме «Армия-2019»
Видео
Новый боевой корабль ВМС США столкнулся с сухогрузом в Канаде
Видео
Пистолет «Удав» в новом калибре впервые показали в действии на форуме «Армия-2019»
Видео
«Промсвязьбанк» и медиахолдинг «Красная звезда» договорились о сотрудничестве
Видео
Названа причина экстренного отступления ВСУ с передовой
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.