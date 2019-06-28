Жители пострадавшего от взрывов города в Казахстане возвращаются в свои дома

Жители пострадавшего от взрывов боеприпасов казахстанского города Арысь утром 28 июня начали возвращаться в свои дома, заявил советник губернатора Туркестанской области Сакен Калкаманов.

«Жители Арыс (Арыси) организованно автобусами отправляются домой. С 6 утра (03.00 мск) со всех эвакуационных пунктов началась отправка желающих вернуться», - написал он в Facebook и опубликовал видеозапись, на которой видно, как едут автобусы в сторону города.

Ранее в городе очистили улицы от снарядов и провели дезинфекцию, были ликвидированы очаги пожара.

«Люди заселились в дома, спокойные без истерики, помощь будет оказана в полном объеме. Это прилегающий к военной части (где были взрывы) микрорайон», - добавил Калкаманов.

Как ранее сказал губернатор Умирзак Шукеев, жителям города окажут всестороннюю помощь и материальный ущерб компенсируют.

Напомним, утром 24 июня после пожара в Арыси прогремели взрывы на складе с боеприпасами. Всего произошло более 40-50 взрывов. Власти города решили эвакуировать жителей, порядка 45 тысяч человек. В результате ЧП погибли три человека, еще 165 пострадали.