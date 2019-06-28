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Танковый вальс и мастера авиации: в Хабаровске открылся военно-технический форум «Армия-2019»

Валентина Пескова
07:25 28.06.2019
Зрители смогли увидеть слаженную работу армейской авиации, а самой зрелищной частью стал эпизод проведения спецоперации военнослужащих спецназа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

У жителей и гостей Хабаровска в эти дни так же, как и у москвичей и жителей Подмосковья, появилась возможность увидеть последние образцы российской военной техники. На аэродроме Центральный в краевой столице открылся военно-технический форум «Армия-2019».   

В начале мероприятия зрители смогли оценить работу армейской авиации. Экипажи самых больших в мире серийно выпускаемых вертолетов Ми-26 продемонстрировали тушение условного очага возгорания с применением водосливного устройства ВСУ-15. Летчики транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» отработали эвакуацию экипажа условно терпящего бедствия вертолета, осуществили высадку парашютистов. Демонстрационный пролет над взлетно-посадочной полосой выполнили летчики современных истребителей Су-35С и бомбардировщиков Су-34.

Самой зрелищной частью стал эпизод проведения операции военнослужащими специального назначения. На аэродроме был смоделирован лагерь боевиков, в котором находились заложники. Бойцы спецназа были доставлены в точку на вертолетах Ми-8 под прикрытием Ка-52.

Также перед зрителями выступили танковые экипажи, которые на 40-тонных боевых машинах виртуозно исполнили «танковый вальс».

Гости мероприятия могут ознакомиться с выставкой более 80 единиц современного вооружения и военной техники Восточного военного округа. На аэродроме представлены транспортные Ту-134убл, Ан-12 и Ан-26, винтокрылые машины Ми-8амтш, Ми-26 и ударные Ка-52, техника войск ПВО, в частности - пусковая установка ЗРС С-300, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», «Оса» и новейшая радиолокационная станция «Каста-2».

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