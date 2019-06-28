Путин и Си Цзиньпин пообщались «на ногах» после встречи стран БРИКС

Российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин поговорили после встречи лидеров стран БРИКС в Осаке.

Между российским президентом и председателем КНР состоялась недолгая беседа «на ногах» с переводчиком, после чего главы государств вышли из зала вместе.

В Осаке 28 июня перед открытием саммита G20 состоялась встреча лидеров стран БРИКС, в которой участвовали Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Встречи «пятерки» проходят каждый год во время саммита «двадцатки».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал страны БРИКС добиваться реформы Международного валютного фонда, чтобы повысить влияние в фонде государств с развивающейся экономикой. По его мнению, «БРИКС может и должен играть более весомую роль в мировой финансовой системе».