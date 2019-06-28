Путин заявил о важности ликвидации очагов напряженности в Сирии

Выступая на встрече руководителей государств-участников БРИКС, проходящей в Осаке в преддверии начала саммита «большой двадцатки», президент России Владимир Путин сделал заявление о ситуации в Сирийской Арабской республике. Российский лидер подчеркнул важность восстановления экономики Сирии и возвращения беженцев в родные места.

«В Сирии во многом благодаря помощи России законному сирийскому правительству удалось остановить масштабное кровопролитие. На текущем этапе важно ликвидировать остающиеся очаги напряженности», - заявил президент.

По словам Путина, нужно продолжать оказывать содействие сирийским властям в вопросах доставки гуманитарных грузов и восстановления разрушенной экономики, инфраструктуры, возвращения беженцев.

«Считаем важным, чтобы к решению этих вопросов более энергично подключились и наши партнеры по БРИКС», - отметил Путин.

Президент уверен, что роль участников БРИКС в решении общих вызовов и угроз миру и безопасности только повышается. В частности, по словам лидера, Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР должны быть активными участниками урегулирования конфликтов в Афганистане и Венесуэле, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.