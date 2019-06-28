Путин заявил о недопустимости попыток разрушения ВТО
В Осаке состоялось заседание лидеров стран БРИКС.
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Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС отметил, что любые попытки разрушить ВТО недопустимы.
«Считаем контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО или понизить ее роль», - сказал президент РФ.
Кроме того, Путин заявил, что в рамках Всемирной торговой организации необходимо условиться об электронной коммерции, финансовых интернет-операциях, а также зафиксировать понятные нормы взаимодействия в области инвестиций.
В японском городе Осака 28 и 29 июня 2019 проходит форум лидеров стран «большой двадцатки».