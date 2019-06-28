Путин призвал страны БРИКС перейти на расчеты в нацвалютах

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) заявил, что государства должны работать над более справедливой моделью развития, поскольку мировая торговля испытывает тяжелое бремя протекционизма.

«Симптоматично, что международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста и испытывает все более тяжелое бремя протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров», - сказал российский лидер.

Путин призвал государства БРИКС занимать инициативную роль в формировании справедливой и устойчивой модели глобального развития, пишет ТАСС. Он заявил, что страны должны заняться реформой Международного валютного фонда, чтобы повысить влияние в нем развивающихся стран.

Путин предложил Индии, Бразилии, Китаю и ЮАР активнее использовать расчеты в нацвалютах. По его словам, интеграция платежных систем государств БРИКС и создание независимого канала обмена информацией между национальными банками помогли бы устойчивости банковских систем стран-членов к внешнему воздействию.

«БРИКС может и должен играть более весомую роль в мировой финансовой системе, добиваться продолжения реформы МВФ», — заключил Путин.

По его мнению, «это чрезвычайно важно в тех условиях, в которых мы сегодня находимся».

Напомним, саммит G20 проходит с 28 по 29 июня в японской Осаке.

Ранее сообщалось, что Россия и Евросоюз намерены создать рабочую группу, которая обсудит вопрос перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе энергоносителями, в национальные валюты (рубли и евро).