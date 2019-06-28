Русские впечатления: посвященная РФ выставка пакистанской художницы Норин Наз проходит в Москве

Известная пакистанская художница Норин Наз два года назад побывав в России, так прониклась нашей страной, что выразила свои чувства в картинах. Выставка «Россия глазами пакистанской художницы» проходит в Корпусе гуманитарных факультетов МПГУ в Москве.

© ТРК Звезда

© ТРК Звезда

По словам Норин Наз, ее поразило дружелюбие россиян и, конечно, она была потрясена величием памятников истории и культуры. В цикле картин она передала свои «русские впечатления».

«Меня поразили душевность и щедрость России, и я решила сделать небольшой подарок ее людям», - поделилась Норин.

© ТРК Звезда

© ТРК Звезда

Художница родилась в столице Пакистана городе Карачи, окончила Колледж изобразительного искусства и дизайна. На картинах Норин в невероятном сплетении сочетается пакистанский художественный колорит и авторское видение мастера. Кроме российской тематики на выставке представлены полотна с традиционными сюжетами, портретная и этническая живопись.

© ТРК Звезда

© ТРК Звезда

На открытии выставки Норин Наз особо поблагодарила ректора МПГУ Алексея Лубкова, посла Исламской Республики Пакистан в России Кази Мухаммада Халилулла и организаторов галереи.

Ректор МПГУ, доктор исторических наук, член-корреспондент РАО Алексей Лубков отметил, что эта выставка знакомит нас не только с творчеством интересного и самобытного мастера, но и с культурным наследием Пакистана, которое, к сожалению, недостаточно известно в нашей стране.

© ТРК Звезда

«Будучи педагогами, мы знаем, что тот образ культуры, который мы создаем в душах людей, в душах наших детей, остается у них на долгие годы. А образ культуры, созданный и выраженный языком изобразительного искусства, не требует перевода. Он понятен на всех языках», - отметил Лубков.

© ТРК Звезда

«Мир меняется под влиянием различных глобальных вызовов, но мы должны сохранить свое индивидуальное, национальное лицо, а культурные традиции и ценности народа - очень важные составляющие в меняющемся мире», - подчеркнул ректор.

© ТРК Звезда

Посол Пакистана в России Кази Мухаммад Халилулла отметил, что выставка стала результатом огромного интереса художницы к России, городам и памятникам культуры нашей страны, повседневной жизни ее граждан.

«Ее вдохновило культурное богатство Российской Федерации, с которым она познакомилась некоторое время назад во время поездки в страну», - сказал он.

Халилулла также подчеркнул, что чувства и мысли художницы, выраженные на холсте, позволят еще больше укрепить взаимопонимание между народами наших стран.

© ТРК Звезда

© ТРК Звезда

Выставка «Россия глазами пакистанской художницы» продлится до 28 июня. Мероприятие проводится по инициативе известного пакистанского журналиста и обозревателя Иштеака Хамдани, работающего в Москве, при поддержке посольства Исламской Республики Пакистан, а также при участии Дирекции изучения истории МПГУ, Попечительского совета и Института изящных искусств Университета.