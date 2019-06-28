Путин оценил риск ядерного конфликта

Владимир Путин в разговоре с редактором издания The Financial Times Лайонелем Барбером ответил на вопрос журналиста о возможности возникновения военного конфликта между Америкой и Китаем в наше время.

«Вся история человечества связана с военными конфликтами, но после появления ядерного оружия риск глобальных конфликтов все‑таки понизился именно в силу возможных глобальных трагических последствий для всего человечества в случае возникновения такого конфликта между ядерными державами», - отметил президент РФ.

Также Владимир Путин выразил надежду, что подобные конфликты не возникнут.