Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Сирии

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено четыре гуманитарных акции в населенных пунктах Джисрейн провинции Дамаск, Хербет-эль-Хамам провинции Хомс, Ашамия провинции Латакия и в районе Ханану Шаркий города Алеппо.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2153 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3458,4 тонны.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 27 июня 2019 года восстановлено 31914 жилых домов, 869 образовательных и 175 медицинских учреждений. Отремонтировано 1063,4 километра автомобильных дорог.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кермель, Икко, Бшарфа, Эль-Арейм, Эль-Арейми, Нахшебба, Кара-Джагес провинции Латакия, Хуайз (дважды), Кара-Джурн, Тель-Сальхаб провинции Хама и северной окраины города Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.