Назван оптимальный срок отдыха для продолжительной жизни

Три недели отдыха каждый год - вот ключ к сохранению здоровью и жизни до преклонных лет, убеждены исследователи из Университета штата Огайо. При этом четыре дня без работы уже могут оказать положительное влияние на организм, поскольку снижают уровень стресса. Но если отдых слишком продолжителен, то это вредно, уточняет журнал Nature.

Аналогичное исследование проводили сотрудники из Калифорнийского университета и Школы медицины при нью-йоркском госпитале Маунт-Синай. В нем приняли участие около 100 женщин в возрасте от 30 до 60 лет: они сдали кровь перед отдыхом и сразу после него. В результате оказалось, что каникулы благотворно влияют на психологическое состояние, а также на активность ряда генов, в первую очередь на те, который связаны с иммунной системой. А вот оздоровительный эффект сохранялся почти девять месяцев.

Поддержать гипотезу решили и австрийские ученые, которые отправили 20 человек на горный курорт на четыре дня. Еще столько же добровольцев просто остались дома. В результате уровень стресса снизился в обеих группах – и это не зависело от того, где отдыхали люди.

Но если отдых длится меньше трех недель в год, то это может стать причиной преждевременной смерти, уверены исследователи из Университета Хельсинки. А по мнению британских специалистов, отдых необходим через каждые 62 рабочих дня: таким образом перерыв между каникулами не должен превышать трех месяцев. Если это не так, то агрессивность человека возрастает, концентрация падает, а иммунитет и вовсе слабеет.