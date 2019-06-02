Опубликовано видео удара Израиля по Сирии

Опубликованы кадры удара израильских военных по объектам в Сирии, в результате чего погибли три человека, еще семеро получили ранения. На записи, снятой Армией обороны Израиля, показан взрыв.

Израиль обстрелял территории к юго-западу от Дамаска рано утром 2 июня. В министерстве обороны еврейского государства подтвердили удар, но отметили, что атака была осуществлена в ответ на действия Сирии.

Агентство SANA пишет, что обстрелу подверглась южная провинция Кунейтра, которая граничит с Израилем.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он лично отдал приказ ответить на атаку сирийских войск. Политик заявил, что не собирается терпеть агрессию против своего государства и пообещал и в дальнейшем пресекать попытки напасть на страну.