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Опубликовано видео удара Израиля по Сирии

Андрей Аркадьев
08:58 02.06.2019
Израильские военные заявили, что нанесли удар по Сирии в ответ на обстрел. Жертвами обстрела стали три человек, еще семь пострадали.
© Видео: ТРК "Звезда"

Опубликованы кадры удара израильских военных по объектам в Сирии, в результате чего погибли три человека, еще семеро получили ранения. На записи, снятой Армией обороны Израиля, показан взрыв.

Израиль обстрелял территории к юго-западу от Дамаска рано утром 2 июня. В министерстве обороны еврейского государства подтвердили удар, но отметили, что атака была осуществлена в ответ на действия Сирии.

Агентство SANA пишет, что обстрелу подверглась южная провинция Кунейтра, которая граничит с Израилем.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он лично отдал приказ ответить на атаку сирийских войск. Политик заявил, что не собирается терпеть агрессию против своего государства и пообещал и в дальнейшем пресекать попытки напасть на страну.

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