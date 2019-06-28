Кокорин написал письмо болельщикам из СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО. В письме футболист поблагодарил неравнодушных людей за поддержку в непростой жизненной ситуации.

«В жизни бывает все, каждый может ошибиться, но главное – это сделать правильные выводы и не сдаваться», - написал спортсмен.

Кроме того, Кокорин отметил, что продолжает тренироваться, несмотря на обострившуюся полученную ранее травму.

Дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева началось в октябре 2018 года. Спортсмены стали участниками двух потасовок в центре Москвы. Сначала футболисты подрались с водителем телеведущей Ольги Ушаковой, а позже стали участниками инцидента в кафе, где подрались с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

В мае 2019 года суд назначил Кокорину полтора года колонии общего режима, а Мамаеву - год и пять месяцев.