Кокорин написал письмо болельщикам из СИЗО
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО. В письме футболист поблагодарил неравнодушных людей за поддержку в непростой жизненной ситуации.
«В жизни бывает все, каждый может ошибиться, но главное – это сделать правильные выводы и не сдаваться», - написал спортсмен.
Кроме того, Кокорин отметил, что продолжает тренироваться, несмотря на обострившуюся полученную ранее травму.
Дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева началось в октябре 2018 года. Спортсмены стали участниками двух потасовок в центре Москвы. Сначала футболисты подрались с водителем телеведущей Ольги Ушаковой, а позже стали участниками инцидента в кафе, где подрались с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.
В мае 2019 года суд назначил Кокорину полтора года колонии общего режима, а Мамаеву - год и пять месяцев.