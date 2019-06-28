Под Иркутском перекрыли федеральную трассу из-за потопа

В Иркутской области перекрыли трассу федерального значения. Причиной тому стал резкий подъем воды в реке Уда и протоке на участке в районе города Нижнеудинска. Об этом сообщается на сайте федерального казенного учреждения Упрдор «Прибайкалье».

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В сообщении отмечается, что ограничение будет действовать до особого распоряжения. Пока же уровень реки Уда превышает критическую отметку на 180 см.

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На объекте проводят укрепление конусов мостов для того, чтобы избежать их разрушения, работы не прекращались даже ночью.