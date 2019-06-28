Под Иркутском перекрыли федеральную трассу из-за потопа
Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» перекрыта в Иркутской области в районе города Нижнеудинска.
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В Иркутской области перекрыли трассу федерального значения. Причиной тому стал резкий подъем воды в реке Уда и протоке на участке в районе города Нижнеудинска. Об этом сообщается на сайте федерального казенного учреждения Упрдор «Прибайкалье».
В сообщении отмечается, что ограничение будет действовать до особого распоряжения. Пока же уровень реки Уда превышает критическую отметку на 180 см.
На объекте проводят укрепление конусов мостов для того, чтобы избежать их разрушения, работы не прекращались даже ночью.