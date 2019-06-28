«Мста-С» ведет огонь: эффектные кадры боевых стрельб на учениях в Бурятии

В рамках внезапной проверки боеготовности артиллеристы в ходе тренировки по управлению огнем, уничтожили замаскированный командный пункт условного незаконного вооруженного формирования, используя координаты, полученные при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» вели боевые стрельбы на полигоне «Бурдуны», оснащенном современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

В ходе практических действий использовались современные многофункциональные комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые по цифровым каналам связи передавали на пункт управления огнем артиллерии информацию о месте нахождения объектов условного противника, что позволило артиллеристам в режиме реального времени точно определять их координаты и характеристики, оперативно вносить корректировки для поражения целей.

С применением в соединении современных беспилотных летательных аппаратов существенно увеличилось качество и объем выполняемых задач подразделениями артиллерии, при этом время и количество боеприпасов на поражение целей значительно уменьшилось.