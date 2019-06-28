В парке «Патриот» к «Армии-2019» открыли новую стрелковую галерею

Дополнительную галерею для стрельб открыли на базе Многофункционального огневого центра в подмосковном парке «Патриот» к форуму «Армия-2019».

Уникальная площадка предназначена для обучения войск стрельбе на большие дальности на самом современном оружии.

В новом огневом центре военные круглый год будут отрабатывать методику подготовки подразделений в условиях, максимально приближенных к реальным.

К примеру, в районе вала ветер может быть один, а в районе мишени - другой, может меняться его направление и скорость, таким образом стрельба будет проходить в условиях поправки на ветер, что требует хорошей подготовки.