Обрушился ледяной стеной: мощный град прошел в Дагестан
Сильные ливни обрушились на Дагестан, в некоторых районах осадки сопровождались градом размером с куриное яйцо.
© Видео: Красота Кавказа, Тайбат Юсупова, Official moments, YouTube © Фото: Красота Кавказа, YouTube
Жители Дагестана выкладывают в социальных сетях видео последствий стихии. Льдины, размером с яйцо, атаковали сразу несколько районов. Крупные градины ломают крыши домов, автомобилей, разбивают окна.
Ливни привели к отключению электричества в 11 населенных пунктах. Дворы покрыты слоем града, повалены деревья и подтоплены дома. Среди населения жертв и пострадавших нет.
Из-за разгула стихии многие жители остались без электричества и газа, размыты дороги.