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Самолет с искусственным интеллектом, Ил-114 и замена МиГ-31: глава «МиГ» о будущем авиации

Алексей Самолетов
04:15 28.06.2019
Илья Тарасенко поделился своим мнением о том, что истребитель шестого поколения будет обладать искусственным интеллектом, а также рассказал, что РСК «МиГ» обсуждает с Индией дополнительные поставки МиГ-29UPG.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В студии телеканала «Звезда» в парке «Патриот» на V юбилейном Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» побывал в гостях генеральный директор АО «РСК "МиГ"» Илья Тарасенко.

- Спасибо, что нашли время зайти к нам. Ну, и давайте начнем с поздравлений. Мы Вас поздравляем с принятием на вооружение МиГ-35.

- Спасибо большое. Да, действительно первые два самолета из контракта, который мы подписали ровно год тому назад здесь на «Армии», уже первые два самолета пошли в эксплуатацию. Спасибо большое!

- Поздравляем не только Вас, но и летчиков, и поздравляем, на самом деле, и Министерство обороны, потому пришли две новые хорошие машины, о которых мы говорили, как о машинах нового поколения - 4++. Что вообще «МиГ», кроме 35-й машины, представляет здесь на форуме?

- Мы на самом деле сейчас делаем акцент на послепродажное обслуживание. Самолеты марки «МиГ», больше тысячи, эксплуатируются по всему миру. Мы предлагаем комплексный подход по обслуживанию самолетов. Мы предоставляем заказчику возможность, 85% исправности мы гарантируем 100 налеточасов. Мы говорим о том, что заказчик не должен беспокоиться об исправности самолета, - это наша забота. Его самая главная забота - это эксплуатировать самолеты. Поэтому мы также здесь предлагаем и программу модернизации МиГ-29 на более высокий уровень, под поколение уже 4++, те базовые самолеты, которые были поставлены. Поэтому вот в рамках этого форума очень много у нас встреч, и мы как раз обсуждаем поставки МиГ-35, и доведение до высокого уровня технического и текущей версии МиГ-29.

- Илья Сергеевич, в открытой печати прозвучали слова о том, что «МиГ» готовится подписать, достаточно большой контракт с Индией и опять фигурируют 29-е машины. Насколько то, что появилось в печати, соответствует истине?

- Вопрос поставки самолетов всегда обсуждается. Мы всегда работаем с нашим индийским заказчиком по доппоставкам самолетов МиГ-29. Это самолеты МиГ-29UPG. Это тот большой контракт, который мы выполняем с 2008 года, модернизируя эти самолеты на территории Индии, выполняя программу Make in India, вместе с партнерами из Индии. Естественно, заказчик заинтересован и в дополнительных поставках уже новых самолетов, поэтому под эгидой Рособоронэкспорта мы сейчас проводим переговоры, ну и, надеюсь, это выльется в подписание контракта.

- Илья Сергеевич, давайте вернемся чуть-чуть к истории. Мы с Вами много говорим о наработках, которые проводились в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Если вспомнить историю «МиГ», именно на «МиГе» сделали первый прототип многоразового корабля космического, назывался он тогда «БОР». В простонародье называли его «лаптем», потому что он был похож на этот башмак, и это были 1970-е годы. Машина сходила в космос, опытный экземпляр, я имею ввиду, модель уменьшенной копии, вернулась оттуда, дальше пошли наработки, которые уже приближали нас к истребителям пятого поколения. Проект 1-44, был таким переломным моментом, дальше мы начали его развивать, это пятое поколение. И в прошлом году мы с Вами говорили о том, что у «МиГ» вслед за 4++ может появиться такая машина. Как сейчас эти работы идут? Насколько продвинулись опытно-конструкторские работы, научно- исследовательские работы? Или об этом преждевременно говорить?

- Я могу сказать, что мы ведем наши научно-исследовательские работы. Мы занимаемся, естественно, подготовкой предложения по легкому многофункциональному самолету. Мы не останавливаемся, мы двигаемся вперед, и понимаем потребность по смене текущей версии через несколько лет и самолетов МиГ-29, МиГ-35. Мы готовимся заранее, и будем предлагать нашему заказчику перейти уже к работам по созданию самолета легкого и многофункционального. Соответственно, мы этими работами сейчас и занимаемся. Ну, и параллельно мы занимаемся работами, как вы прекрасно знаете, и по смене МиГ-31. Мы понимаем, что ресурс у самолета достаточно ограничен, и мы должны уже сегодня, сейчас смотреть вперед, в будущее, и мы как раз занимаемся вопросами самолета на смену МиГ-31.

- Говоря об уже реализованных проектах: где Вы принимаете совместное участие в реализации этих проектов с «ильюшинцами». В Луховицах будет производиться Ил-114, как сегодня развивается эта программа? Насколько готовы цеха к окончательной сборке? Как строится эта история?

- Мы полностью сейчас готовы, сейчас завершается процесс передачи документации. Документация передается в электронном виде, напомню, что самолет создается полностью по безбумажной технологии. Мы сейчас запустили подготовку производства, которая к концу августа должна быть завершена. Уже сейчас идет изготовление деталей под этот самолет. Срок, который нам установлен, - в конце октября 2020 года изготовить самолет. В ноябре мы должны этот самолет поднять. Полностью у нас подготовлена вся кооперация: это и Воронежский завод, и завод ульяновский «Авиастар», завод «Сокол», который находится в Нижнем Новгороде. Окончательная сборка будет в Луховицах. Полностью все кооперанты у нас готовы. Мы сейчас работаем с нашими поставщиками ПКИ, они уже изготавливают системы бортовые, жгуты. В общем, процесс полностью идет. Он увязан у нас в графике, поэтому все идет по плану.

- Использую служебное положение в корыстных целях: пригласите на первый полет?

- Обязательно.

- Спасибо. И, возвращаясь к самой главной теме, которая сегодня обсуждается всем миром. Буквально несколько дней назад мы вместе с Вами наблюдали в Ле-Бурже за тем, как европейцы демонстрируют свою версию истребителя пятого поколения. Рядом стоял турецкий самолет, который тоже как модель демонстрировал некие новые подходы турецкой авиапромышленности к своему пятому поколению. Но тогда же зашел разговор и о шестом поколении вообще в теории. Какие требования могут быть приложены к машинам шестого поколения: это выше? Дальше? Быстрее?

- Я думаю, что самое главное требование, которое будет к машине, - это искусственный интеллект. Как он будет реализован именно в этой версии. Я думаю, что это будет полностью отдано принятию решения непосредственно самому самолету, поэтому, я думаю, что вот в этом направлении. А уже дальность и другие характеристики - это уже такое дело прикладное. Самое главное - интеллект, который там будет заложен.

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