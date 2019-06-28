На форуме «Армия-2019» показали уникальный двухствольный автомат

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) продемонстрировал на форуме «Армия-2019» двуствольный автомат АО-32, разработанный в 1965 году.

В автомате имеется одна затворная рама и один затвор, который сразу закрывает два ствола, и выстрелы производятся одновременно. Основным достоинством оружия является улучшенная кучности огня из различных положений, но есть и существенный недостаток – тяжелый вес.

«У меня в руках проект опытного двуствольного автомата, разработанный в 1965 году конструкторами Ткачевым и Симоновым. В то время шло изыскание конструктивных решений, позволяющее существенно улучшить кучность автоматическим огнем из неустойчивого положения: стоя с руки, лежа с руки. Получается, посредством этой схемы достигли улучшения кучности огня», - рассказал «Звезде» конструктор ЦНИИТОЧМАШ Александр Гридин.

Автомат был произведен в единичном экземпляре и не пошел в серию.