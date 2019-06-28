«Действовали по законам драматургии»: пиар-директор Алибасова о его отравлении

Пиар-директор продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин назвал происходящее «спектаклем» и пояснил, что все это необходимо для поддержания популярности знаменитости. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на Горжанкина.

«Так у нас возник «затяжной сериал». Плюс важный момент: Алибасов - опытный и мудрый человек, он способен доверить принятие решений по ходу PR-кампании специалистам», - цитирует издание Вадима Горжанкина.

Позже в интервью журналистам РИА Новости Горжанкин от своих слов отказался, заявив, что никакого обмана не было и отметив, что тому есть соответствующие доказательства.

«Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни - это спектакль. Я имел в виду в таком контексте. Уже официально доказано, что Бари Каримович отравился, он лежал в больнице, есть все заключения»,- сказал он агентству.

В начале июня стало известно, что Бари Алибасов попал в больницу, выпив жидкость для прочистки труб. По словам представителей артиста, ему диагностировали ожоги внутренних органов.

Однако спустя время в ряде СМИ стала появляться информация о том, что отравление было инсценировано.