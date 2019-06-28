Путин прибыл в Осаку для участия в саммите G20

Владимир Путин прибыл в Осаку для того, чтобы принять участие в саммите лидеров стран «большой двадцатки». В 2019 году саммит G20 пройдет с 28 по 29 июня в японском городе Осака.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что на первом заседании саммита Владимир Путин планирует заявить о необходимости усиления роли Всемирной торговой организации.

«Ожидается, что он выскажет мнение о существующих дисбалансах в международной финансовой системе, в мировой торговле, о проблемах, которые связаны с эскалацией торговых конфликтов», - цитирует ТАСС Ушакова.

Кроме того, 28 июня президент РФ примет участие во втором заседании саммита, которое будет посвящено цифровой экономике.

Отмечается, что Путин примет участие и в других заседаниях форума, а на пресс-конференции, которая состоится 29 июня, подведет итоги.