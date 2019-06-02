«Самого страшного телохранителя в мире» нашли в Сети

Несколько дней назад, 29 мая, в африканском государстве Малави был приведен к присяге переизбранный на пост президента Малави Питер Мутарика. Церемония прошла в городе Блантайр-Лимбе. Во время инаугурации Мутарика призывал народ сплотиться, а разные стороны - принять итоги выборов, но взгляды многих, наверняка, были прикованы к другому человеку.

Паблик Anti Terror Forces обратил внимание на очень колоритного охранника, присутствовавшего на церемонии, охарактеризовав его как «Самый страшный телохранитель в мире».