Бывшему сенатору Арашукову продлили арест на три месяца

Басманный суд Москвы продлил арест на три месяца бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову, который обвиняется в серии заказных убийств и участии в преступном сообществе. Экс-сенатор останется в следственном изоляторе до 30 сентября.

Вместе с Рауфом на три месяца продлены сроки содержания под стражей его родственникам. Арест продлен его отцу Раулю Арашукову, который является генеральным директором «Газпром межрегионгаза» и двоюродному брату, гендиректору «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову.

Рауфа Арашукова задержали и арестовали в конце января. Следствие считает, что экс-сенатор был причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Арашукова-старшего подозревают в организации преступного сообщества и хищении газа на 30 миллиардов рублей с использованием служебного положения. Ни отец, ни сын вину свою не признают.

В мае Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора из-за того, что тот не предоставил в срок декларацию о доходах.