Делегации органов Военной прокуратуры совершила рабочий визит в Монголию

Делегация органов Военной прокуратуры России во главе с заместителем генпрокурора РФ главным военным прокурором Валерием Петровым по приглашению Генеральной прокуратуры Монголии посетила город Улан-Батор.

В состав российской делегации вошли начальник управления надзора за исполнением законов органами военного управления, воинскими частями и учреждениями Сергей Скребец, начальник управления обеспечения участия военных прокуроров в рассмотрении дел в судах Игорь Шаболтанов, военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев и начальник управления аппарата Главного военного прокурора Ирина Шарапова.

Валерий Петров, а также находившиеся в Улан-Баторе представители делегации Ассоциации юристов России, в том числе ее председатель ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев и заместитель министра юстиции РФ Денис Новак были приняты в Доме Правительства президентом Монголии Халтмаагийном Баттулги.

Во встрече также участвовал посол РФ в Монголии Искандер Азизов. В ходе состоявшейся беседы обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в правовой сфере.

Президент Монголии отметил, что приезд представителей юстиции Российской Федерации служит символом хороших отношений Монголии и России, а также является одним из путей укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Проведены рабочие встречи с генеральным прокурором Монголии, председателем Верховного суда, государственным секретарем минобороны Монголии, председателями ассоциаций юристов и адвокатов Монголии.

Представители российской делегации ознакомились с современной организацией деятельности прокуратуры и судов Монголии, обменялись опытом работы по правовому сопровождению деятельности войск, в том числе в ходе совместных учений, а также противодействия коррупции в армейской среде.

В преддверии 80-летнего юбилея советско-монгольской победы под Халхин-Голом Валерий Петров и офицеры Главной военной прокуратуры в знак огромного уважения и в память советских воинов, погибших в 1939 году, возложили героям цветы на Мемориальном комплексе Зайсан-Холм.

В торжественной церемонии приняли участие представители Посольства Российской Федерации в Монголии и Генеральной прокуратуры Монголии.

Отмечается, что визит прошел в конструктивной и дружественной обстановке. В ходе состоявшегося диалога отмечена полезность профессионального обмена информацией, заявлено о необходимости продолжить развитие и укрепление отношений между органами юстиции двух стран.