В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых

Во время обстрела со стороны украинских силовиков города Ясиноватая Донецкой народной республики мина попала в крышу дома престарелых.

В администрации города журналистам сообщили, что жертв удалось избежать, несмотря на то, что рядом со зданием находятся жилые дома.

«Было единичное попадание из миномета в крышу дома престарелых. <…> Дом престарелых функционирует», - рассказал представитель администрации.

Как уточнил мэр Горловки Иван Приходько, ВСУ открыли целенаправленный огонь с применением противотанковой управляемой ракеты вечером 28 июня 2019 года. По его словам, в результате обстрела повреждено 70 квадратных метров кровли.