Бывшей солистке «Тату» угрожают убийством

Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина рассказала в интервью StarHit, что некий мужчина угрожает ее убить. Послания приходят певице, а также ее родным и друзьям после того, как стало известно о ее концерте в Польше, который пройдет 13 июля.

Звезда призналась, что неизвестный уже приобрел пистолет, чтобы расправиться с ней. Поначалу она не воспринимала всерьез угрозы, ситуация ей показалась комичной и даже напомнила сцену из фильма «Телохранитель».

Однако, когда многочисленные фанаты стали присылать Лене скрины с сообщениями от незнакомца, она написала заявление полицию. Артистка пожаловалась, что встревожена и не может спокойно спать. Она утверждает, что видит странные сны.

«Проснулась в холодном поту. Жуткий сон не столько событийно, сколько по ощущениям. Видимо, подсознание так сильно волнуется», - призналась Катина.

Несмотря на угрозы, экс-солистка «Тату» не собирается отменять концерт в Польше. Ради безопасности, певице уже усилили охрану.