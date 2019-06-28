Рекордная жара в Европе: во Франции температура достигла +45,9

На юге Франции столбики термометров поднялись до рекордной за всю историю метеонаблюдений в стране отметки +45,9 °С. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Такие показатели удалось отметить 28 июня.

Температурный рекорд зафиксировали в коммуне Галларг-ле-Монтюё в департаменте Гар.

Ранее сегодня во Франции была отмечена температура +44,3 °С.

До этого максимальной температурой воздуха был показатель в 44,1 °С. Он был установлен 12 августа 2003 года в провинции Гар.