Давка, паника и драка: фанаты сорвали концерт Хаски в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прервали концерт рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова, выступающего под сценическим псевдонимом Хаски. Такое решение приняли организаторы из-за того, что во время выступления началась давка, сообщает портал «E1».

Концерт рэпера проходил в рамках фестиваля «Ночь музыки» на площадке недалеко от театра драмы. Музыкант исполнил несколько песен, но вынужден был прервать свое выступление и покинул сцену. Желающих посетить концерт было очень много, возле сцены образовалась давка.

По словам очевидцев, в толпе началась драка, зрители перелезали через ограждения, жгли файеры и игнорировали требования охранников. Начался беспорядок, после чего работу площадки приостановили в целях безопасности.

После Хаски должен был выйти на сцену рэпер Олег Савченко, известный под псевдонимом ЛСП, однако его выступление также отменили.