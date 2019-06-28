Крупный контракт на поставку Су-57 и разработка двигателя ПД-35: интервью Дениса Мантурова телеканалу «Звезда»

В студии телеканала «Звезда» в парке «Патриот» на V юбилейном Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» побывал в гостях Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

- Существует огромное количество выставок, огромное количество разработок, и вот «Армия» оказалась очень востребованной. Чем она на Ваш взгляд отличается от того, что было прежде?

- Во-первых, в отличие от многих других, она набирает популярность, и популярность, в первую очередь, у иностранных специалистов, потенциальных в будущем покупателей, или наоборот уже у покупателей, которые приезжают сюда для того, чтобы ознакомиться с образцами, договориться о том, когда и как можно то или иное изделие протестировать. В этом плане, в отличие от других выставок, на такой огромной территории в перспективе, я думаю, она будет добавлять контента. И с учетом того, что уже существуют постоянно действующие павильоны, которые не только привязаны к самому моменту выставки, а в течение года в павильонах «Алмаз-Антея», ОАК, «Вертолетов России», Ростеха, ОСК, в ТРВ - к ним могут приезжать потенциальные клиенты, покупатели, где делается полномасштабная презентация. Это достаточно сложно сделать в полевых условиях, то есть это все делается уже в стационарных. И второе, то, что в этих же павильонах проводятся мероприятия самих компаний, то есть сотрудники собираются. Я уж не говорю о том, что проводятся научно-технические советы. И разные звенья руководителей часто здесь проводят свои мероприятия для того, чтобы использовать максимально эффективно эту площадку, которую построили. Вот это сильно отличает эту площадку, эту территорию от традиционных выставок международных, где ко дню выставки сделали павильон - разобрали павильон. Ну, и до следующего года или если это раз в два года - с этой площадкой ничего не происходит. Здесь постоянно кипит жизнь, развивается, и это дает как раз наибольший эффект и масштаб уже, как говорится, не просто события выставки, а именно выставочной территории.

- Денис Валентинович, вот кроме постоянной экспозиции, которая дает колоссальные преимущества, мы наблюдаем огромное количество действительно очень эффективных разработок. Но вместе с тем мы наблюдаем тенденцию, которая развивается от выставки к выставке, условно, ее можно назвать диверсификацией. Огромное количество качественных разработок. Вот буквально несколько минут назад мы здесь же в студии говорили о том, как радарные системы из военной сферы перешли в сферу безопасности в «Умном городе». Как система тестирования воздуха перешли в другую сферу. Как сегодня развивается вот это направление диверсификации? Что сегодня из гражданской переходит в военную сферу, и наоборот?

- Вы знаете, Алексей, по-моему какое-то время назад Вы мне задавали аналогичный вопрос. Я как раз рассказывал, что здесь как будто дорога с двухсторонним движением: если раньше там в прошлом веке, хотя мы недалеко от него отошли, происходила наоборот трансформация - из военного сектора в гражданский, то сегодня происходят события несколько наоборот. Часто используется технология и разработки, которые быстрее обновляются в гражданской сфере, и они затем трансферятся уже в оборонный сегмент. Это много очень примеров и направлений, самое важное на мой взгляд - это материаловедение. Материаловедение- это будущее для любой технической или технологической революции. Вот то, что мы разрабатывали для самолета пятого поколения или наоборот для двигателя ПД-14, сегодня используется как в гражданском самолетостроении, так и в военном двигательном строении. Поэтому материаловедение - это принципиально важный на сегодняшний день аспект, которому мы уделяем внимание и вкладываем свои средства. Второе - это электроника, микроэлектроника, радиоэлектроника, без которой мы не видим дальнейшего развития ни одного современного образца и в гражданской продукции, и в военном сегменте. Поэтому радиоэлектроника дает свой позитивный эффект для массового производства, в первую очередь, в гражданском направлении. И Вы затронули как раз тему связанную с диверсификацией. У нас это сегодня, как притча во языцех. То есть мы четко движемся в этом направлении, и не только из-за того, что существуют пики, связанные с государственным оборонным заказом, или пики заказов на военно-техническом направлении. Это важно в первую очередь для того, чтобы стабильно предприятие чувствовало себя как раз в постоянном контексте от тех технологических вызовов, которые на сегодняшний день формируются, и здесь предприятия должны быстро и эффективно реагировать.

- Вы вот прямо вопрос с языка сняли. Я уже хотел, что называется, включиться в диалог. ПД-14, когда мы разговаривали с Александром Иноземцевым, одним из главных конструкторов этого двигателя, мы как раз говорили о его много вариантности. Как сегодня движется эта программа? Прекрасный газогенератор, который дает возможность развития, как в сторону уменьшения тяги, увеличения тяги. Как развивается сегодня программа? Как идет сертификация?

- Сейчас уже третья машина подключилась к испытаниям. До конца года мы подключим к испытаниям четвертую машину. То есть ПД-14 будет ставиться на первосерийную, но при этом на пятую машину по порядковому номеру (испытательному циклу). Для того, чтобы уже в дальнейшем не менять двигатели, а поставить его на МС-21 и дальше уже отрабатывать на этом самолете. Эта работа начнется в начале следующего года. Я имею в виду цикл испытаний с ПД-14 на МС-21. Что касается линейки на базе генератора ПД-14, то мы движемся сейчас как в сторону уменьшения - это ПД-12 и ПД-8 . Эти двигатели потребуются нам для использования в самолетах и транспортной авиации, и гражданской, и вертолетах, которые нуждаются в собственных двигателях. Мы рассчитываем на массовый сегмент, который пойдет на «Ансат», на Ка-62, на более легкие вертолеты, которые сейчас разрабатывают «Вертолеты России». Плюс мы работаем по ПД-35 - это сверхтяжелый двигатель, 35 тонн. Такого двигателя и в советское время не разрабатывалось. Он пойдет как на широкофюзеляжные и дальнемагистральные самолеты, так и на военно-транспортную авиацию, которая будет идти в ногу, скажем так, с тенденциями, которые формируются, как в рамках государственной программы вооружения, и как будет складываться конъюнктура на международных рынках. Потому что мы всегда стараемся использовать возможность в рамках обеспечения нашего основного заказчика, и иметь в том числе ввиду, что мы будем продукцию эту поставлять на внешние рынки. Особенно что касается военно-транспортной авиации. Поэтому программа по двигателестроению в целом идет в плавном порядке, интенсивно. Есть точно над чем работать, чем заниматься. И я надеюсь, что наши коллеги также оперативно, как ПД-14 справятся с поставленными задачами.

- Денис Валентинович, на форуме уже подписаны конкретные договора, уже есть резолюции под контрактами. Можно чуть подробнее о том, что подписано уже?

- Подписан большой контракт на 76 самолетов Су-57. Это нам дает возможность, потому что слухи были разные относительно того, что серия может быть небольшой, заказ в рамках ГПВ, также может быть минимальным. Но Министерство обороны приняло решение, и вот сегодня это событие состоялось, поэтому мы до 2027 года должны обеспечить поставку 76 Су-57. Это дает, во-первых, загрузку не только для финишера на Комсомольске-на-Амуре, но это дает загрузку для всей производственной кооперации, начиная от двигателей, заканчивая агрегатами и навигацией, радиоэлектронной техникой. Вертолеты Ми-28, почти 100 единиц - это новая модификация НМ. Четыре подводных лодки, две дизельных, две атомных, и еще определенное количество ракет, как средств авиационного поражения. На сегодняшний день, в общей сложности, подписано контрактов более чем на триллион рублей. Это хорошее подспорье для нашего предприятия, поэтому все пошли интенсивно работать.