Женщина в коме родила здоровую дочь в Малайзии

Жительница Малайзии, которая находилась около полугода в коме после удаления опухоли головного мозга, родила здоровую дочь, пишет газета Star.

Жительница города Петалинг Джайя Камария Арве была на третьем месяце беременности, когда медики обнаружили у нее опухоль головного мозга, которая угрожала жизни женщины.

Операцию по удалению провели в декабре 2018 года, после чего пациентка впала в кому. При этом на протяжении шести месяцев плод продолжал расти и развиваться под наблюдением врачей. На 34 неделе беременности женщине сделали кесарево сечение - в результате на свет появилась здоровая девочка.

Все время нахождения женщины в коме за ней ухаживал ее муж, которому пришлось оставить работу. Он кормил супругу специальной молочной смесью через трубку, введенную в пищевод.