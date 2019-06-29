Парк бронетанкового вооружения в ВС РФ обновился на 50%

Парк бронетанкового вооружения в Вооруженных силах РФ обновился на 50%. Об этом сообщил начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России, генерал-майор Сергей Бибик, выступая на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

«Активно проводится работа по созданию перспективных образцов вооружения, которые в ближайшем будущем придут на смену современным образцам. Вооружение становится технически более сложным», - отметил он.

«Боевые модули уже сегодня являются не только образцом бронетанкового вооружения, но и автомобильной военной техникой. География применения техники расширяется. Сегодня это не только климат присущий Российской Федерации, включая арктическую зону, но и жаркие пустныни горной местности за пределами страны», - добавил Бибик.