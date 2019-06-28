Nord Stream 2 отменила одну заявку по маршруту газопровода в водах Дании

Компания Nord Stream 2 AG отозвала одну из трех заявок, которая ранее была подана в Датское энергетическое агентство.

Речь идет о заявке на прохождение проекта «Северный поток - 2» через Данию, около острова Борнхольм, уточняет ТАСС.

«Бывшее правительство Дании не давало никаких признаков принятия решения», - объяснил отзыв заявки глава Nord Stream 2 AG Матиас Варниг.

Более того, этот шаг был необходим для того, чтобы обеспечить компанию и ее иностранных партнеров от финансовых рисков, связанных с финансовыми задержками и потерями.

Отмечается, что две остальные заявки в настоящий момент находятся на рассмотрении.

Проект «Северный поток - 2» предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров от российского побережья через Балтийское море до Германии. Его длина составит свыше 1 200 километров.