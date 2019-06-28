От Севастополя до Владивостока: форум «Армия-2019» стартовал в регионах

Сегодня форум «Армия-2019» начал работу по всей стране: корабельная часть во Владивостоке и Петербурге, тяжелая артиллерия в Севастополе, а еще Екатеринбург, Ростов-на-Дону и многие другие города присоединились к военно-техническим юбилейным мероприятиям.

«Танковый вальс в исполнении восьми экипажей Т-72Б3 и Т-72Б3м. Многотонные машины изящны как пушинки. Вращаются на месте, вычерчивая гусеницами геометрические круги, и синхронно разворачиваются, исполняя танцевальные па, как настоящие артисты!» - рассказывает корреспондент «Звезды» Ксения Николаева из Ростовской области.

Новейшие модернизированные танки действительно могут все: поразить подлетающий снаряд, вальс станцевать и даже взлететь. Грохот танковых выстрелов, залпы артиллерийских орудий, рев авиационных турбин, скрежет инженерных машин – в этом сводном оркестре каждый «музыкант» уникален и талантлив по-своему. Полсотни единиц боевой и специальной техники показывают, на что они способны.

Тем временем во Владивостоке на 33-м причале Тихоокеанского флота - день открытых дверей. Сотни единиц современной техники, много таких образцов, которые никогда не показывали. Дети в восторге, а многочисленные иностранные туристы под впечатлением, передает корреспондент «Звезды» Олег Мурашев.

Впервые для жителей Владивостока и гостей города был открыт для свободного посещения новейший береговой корвет «Громкий. Бытовые условия и комфорт в каютах офицеров и матросов приятно удивили приглашенных на борт корабля.

На этом сюрпризы не закончились. На причале строй бронетехники радовал маленьких приморцев своим многообразием. Возможно, это было связано с тем, что на ее фоне можно было не только сфотографироваться, но и забраться на броню, а самым смелым посидеть и внутри бронемашин.

В этот же день в Севастополе действия отряда спецназа были похожи на трюки каскадеров в кино. Так, штурмовая группа высадилась из бронемашины «Тайфун» - десантируются военнослужащие прямо на ходу.

Там же танки и БТР ведут прицельный огонь в движении, обходя преграды. Вся эта боевая постановка срежиссирована армейскими командирами. И много раз «отрепетирована» в ходе учений и тренировок. Все то же самое экипажи тяжелой техники проделают в любых условиях, отметила корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

На площадках форума «Армия-2019» в Екатеринбурге представлено больше сотни образцов современной боевой техники. Там же - пестрый арсенал оружия, захваченного в ходе боев в Сирии. Трофеи можно не только осмотреть, но и подержать в руках.

В основном это устаревшие и даже самодельные пистолеты, автоматы и винтовки. А военнослужащие Центрального военного округа показали гостям выставки, каким оружием они пользуются для уничтожения террористов, сообщил корреспондент «Звезды» Евгений Аксенов.

Штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии сначала освобождают захваченное условными боевиками здание, блокируют и уничтожают колонну их техники. Вместе со всеми за розыгрышем наблюдали 60 детей с ограниченными возможностями. Под присмотром медиков и сопровождающих военнослужащих они осмотрели всю экспозицию выставки и даже сфотографировались на борту танка. Особый интерес гостей вызвала последняя модификация танка Т-72Б3, вертолеты новой боевой эскадрильи Ми-24, а также мобильный комплекс контроля и разведки «Спектр». Он предназначен для наблюдения за территорией и военными объектами и может одновременно вести воздушный, наземный и радиотехнический мониторинг ситуации.

В Санкт-Петербурге главной площадкой форума «Армия-2019» стала Кронштадтская гавань – место, где возник прославленный Балтийский флот. Сегодня в показе принимают участие более 20 кораблей и катеров разных типов. В том числе и самые современные малые ракетные корабли «Серпухов» и «Мытищи».

Особый гость - 54-пушечный парусник «Полтава», который недавно построили в Петербурге по петровским чертежам. На него зрителей пока не пускают, а вот посетить современные корабли можно уже сегодня. Рядом, на пирсе, все желающие смогли ознакомиться с образцами вооружения и техники береговых и специальных войск - ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», зенитной системой «С-400», бронеавтомобилями «Тигр» и «Тайфун», рассказал корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

А на воде развернулось настоящее морское сражение: морская пехота освободила от условных пиратов захваченное судно, а боевые пловцы дали отпор диверсантам. Открыл форум в Кронштадте командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев, в мероприятиях были задействованы 1,5 тысячи военнослужащих балтийского флота.