Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае

Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю начал проверку после обращения в правоохранительные органы родителей 16-летней девушки.

Они заявили, что в Китае школьницы работали официантками, вместо прохождения художественной практики. Об этом сообщается на сайте следственного управления.

Поездку организовала краснокаменская детская художественная школа. Ученицы должны были оттачивать свое мастерство, занимаясь оформлением фасадов зданий. Однако вместо этого девушкам пришлось работать официантками в одном из ресторанов.

Следователи уже опросили юную художницу и ее родителей. По их словам, условия проживания также не соответствовали заявленным.

Правоохранители продолжают выяснять подробности произошедшего.