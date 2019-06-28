Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле дали оценку встрече Путина и Мэй

Дарья Михалина
21:50 28.06.2019
Переговоры прошли в формате один на один в присутствии переводчиков на полях саммита G20 в Осаке.
© Видео: ТРК "Звезда © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о состоявшихся переговорах между российским президентом Владимиром Путиным и британским премьером Терезой Мэй, которые прошли на полях саммита G20. Они прошли в формате один на один лишь в присутствии переводчиков.

Песков отметил дружелюбный настрой Мэй, заметив, что между Россией и Великобританией уже давно не было встреч на высшем уровне.

«Нам весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании, которая четко давала понять о готовности искать механизмы для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами», - заявил пресс-секретарь президента РФ в эфире телеканала «Россия 24».

Он поведал, что в ходе переговоров был также поднят вопрос отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. Кроме того, политики обсудили ситуации на Украине, в Сирии и Иране.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата28.06.2019, 13:01
Шойгу предупредил о последствиях осквернения военных памятников
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата27.06.2019, 08:53
Новый легкий плавающий танк показали на «Армии-2019»
Дата28.06.2019, 09:27
Рассекреченные документы о первых испытаниях автомата Калашникова показали на «Армии-2019»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:43 В стране и мире
Видео
Арбуз, дыня и яблоко: танк Т-80 нарезал фрукты на форуме «Армия-2019»
21:28 В стране и мире
Видео
Аттракцион с людьми сломался пополам и рухнул в Узбекистане: видео
20:58 В стране и мире
Видео
Медведчук: ЛНР и ДНР сами выбрали людей для освобождения
20:27 В стране и мире
Видео
Глава МЧС вылетел на места затопления в Иркутской области
19:05 ОПК
Россия усилила группировку в Арктике новыми комплексами ПВО
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Минобороны РФ рассказали о причинах снижения затрат на оборону
Видео
Мантуров рассказал, когда начнутся испытания двигателей ПД-14 на МС-21
Видео
Мантуров рассказал о разработке сверхтяжелого двигателя ПД-35 для дальней авиации
Видео
На форуме «Армия-2019» показали уникальный двуствольный автомат
Видео
Универсальную 57-мм пушку представили на форуме «Армия-2019»
Видео
Новый боевой корабль ВМС США столкнулся с сухогрузом в Канаде
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.