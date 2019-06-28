В Кремле дали оценку встрече Путина и Мэй

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о состоявшихся переговорах между российским президентом Владимиром Путиным и британским премьером Терезой Мэй, которые прошли на полях саммита G20. Они прошли в формате один на один лишь в присутствии переводчиков.

Песков отметил дружелюбный настрой Мэй, заметив, что между Россией и Великобританией уже давно не было встреч на высшем уровне.

«Нам весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании, которая четко давала понять о готовности искать механизмы для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами», - заявил пресс-секретарь президента РФ в эфире телеканала «Россия 24».

Он поведал, что в ходе переговоров был также поднят вопрос отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. Кроме того, политики обсудили ситуации на Украине, в Сирии и Иране.