Арбуз, дыня и яблоко: танк Т-80 нарезал фрукты на форуме «Армия-2019»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» танковый балет и другие возможности боевых машин гостям показали экипажи танков Т-80. Но они не только рисовали и вальсировали, но и искусно резали фрукты на столе.

На кадрах видно, как 125-миллиметровая пушка сначала разрезает арбуз на несколько частей, потом с такой же аккуратностью - дыню, а после - на две равные половины небольшое яблоко.

Форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре ВС «Патриот» на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте. С сегодняшнего дня демонстрируемые военные достижения и техника доступны для просмотра для всех желающих.