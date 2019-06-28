Аттракцион с людьми сломался пополам и рухнул в Узбекистане: видео

Аттракцион с детьми рухнул в парке Джизака, в Узбекистане, прямо во время работы. В результате трагедии погибла девушка.

Всего в момент происшествия на аттракционе находились восемь человек. Люди упали с высоты восьми метров.

По факту произошедшего организована проверка. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на местную Генпрокуратуру, ЧП произошло из-за неисправности рукоятки аттракциона.