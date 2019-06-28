Движение на Филевской линии метро в Москве восстановлено
Ранее на участке между станциями «Пионерская» и «Филевский парк» упало дерево.
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На Филевской линии метро восстановлено движение поездов на участке от «Кунцевской» до «Багратионовской» станции. Движение введено в расписание, говорится в Twitter московского метро.
Ранее на участке между станциями «Пионерская» и «Филевский парк» упало дерево. Его оперативно убрали, никто из пассажиров не пострадал.
Напомним, в Москве бушует непогода. Синоптики предупреждали, что с 27 по 29 июня в столице выпадет более половины месячной нормы осадков, сопровождающиеся сильным ветром и грозами.