Движение на Филевской линии метро в Москве восстановлено

На Филевской линии метро восстановлено движение поездов на участке от «Кунцевской» до «Багратионовской» станции. Движение введено в расписание, говорится в Twitter московского метро.

Ранее на участке между станциями «Пионерская» и «Филевский парк» упало дерево. Его оперативно убрали, никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, в Москве бушует непогода. Синоптики предупреждали, что с 27 по 29 июня в столице выпадет более половины месячной нормы осадков, сопровождающиеся сильным ветром и грозами.