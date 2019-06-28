Медведчук: ЛНР и ДНР сами выбрали людей для освобождения

Лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что представители ДНР и ЛНР самостоятельно решали, какие пленные будут переданы украинской стороне.

Он отметил, что в распоряжении организации «Украинский выбор», которая занимается вопросами возвращения и обмена людей, есть ряд обращений и просьб родственников пленных.

«Среди этих людей есть в том числе и эти люди, как и многие другие. Но определялись эти лица именно той стороной», - заявил политик в эфире «112».

«Это не обмен. Это освобождение», - добавил Медведчук.

Накануне стало известно, что ДНР и ЛНР в одностороннем порядке освободили четырех пленных. В скором времени они отправятся в Киев.