«Промсвязьбанк» рассказал о выгодных схемах финансирования малого бизнеса

«Промсвязьбанк» продолжит активно поддерживать и стимулировать участие малого и среднего бизнеса в гособоронзаказе. Об этом говорили сегодня на форуме «Армия-2019» представители опорного банка оборонно-промышленного комплекса страны.

«Промсвязьбанк» не только разработал и предложил малому бизнесу продукты, связанные с контролем исполнения контрактов, но и предоставил компаниям удобные схемы финансирования. Малый бизнес ответил взаимностью.

«Для малого бизнеса - это возможность диверсифицировать его. Понятно, что когда есть гражданское направление и военное направление, любой бизнесмен в этом заинтересован. Тем более, что зачастую наблюдается синергетический эффект, когда за счет одного направления можно вытягивать другое. Как, например, гибридная машина - может ехать на электротяге, может на бензине. Примерно такой же эффект возникает у малых предприятий. Есть большой плюс - то, что мы ведем всю цепочку кооперации и можем предлагать решения, связанные не только с финансированием гособоронзаказа, но также и с обычной их деятельностью - все это позволяет эффективно встроиться в кооперацию по госзаказу», - отметил вице-президент, директор департамента малого и среднего бизнеса «Промсвязьбанка» Кирилл Тихонов.

Что касается ставок кредитования, то все компании, которые участвуют в гособоронзаказе, автоматически попадают под специальную программу, разработанную Минэкономразвития - она предполагает льготное кредитование по эффективной ставке 8,5% годовых.