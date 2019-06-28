Путин предложил лидеру Южной Кореи обсудить ситуацию на полуострове

Президент России Владимир Путин предложил южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину обсудить ситуацию на Корейском полуострове с учетом недавних переговоров главы российского государства с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Как вы знаете, я недавно встречался с лидером КНДР. Хотел бы с вами поделиться и своими впечатлениями от этой встречи и поговорить о ситуации в целом», - заявил Путин.

Он добавил, что отношения России и Южной Кореи развиваются хорошо, увеличивается товарооборот между двумя государствами – за 2018 год этот показатель вырос на 30%. В РФ функционирует около 150 южнокорейских компаний, а объем южнокорейских инвестиций составляет 2,7 миллиарда долларов.

Мун Чжэ Ин отметил, что чем чаще они встречаются с Путиным, тем лучше становится их взаимопонимание.

«Это наша с вами пятая встреча, и чем чаще мы с вами встречаемся, тем лучше становятся наши взаимоотношения», - подчеркнул южнокорейский лидер.

Он выразил благодарность Путину за соболезнования, которые тот направил Сеулу после гибели 33 южнокорейских туристов в результате крушения прогулочного катера в Будапеште. В свою очередь, Мун Чжэ Ин выразил соболезнования российскому лидеру в связи со скоропостижной смертью дипломата посольства РФ в Республике Корея Вадима Кабаева, пишет РИА Новости.