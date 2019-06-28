Глава МЧС вылетел на места затопления в Иркутской области

Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в Иркутскую область для контроля и координации работ по ликвидации последствий потопа нескольких городах региона.

«Министр Евгений Зиничев вылетел в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», - подтвердили информацию в ведомстве.

Из-за паводка в Иркутской области ушли под воду сотни жилых домов, мосты и дороги. Закрыт участок федеральной трассы «Сибирь». Десятки населенных пунктов оказались изолированными от внешнего мира. Город Тулун полностью эвакуируют.

Зафиксированы первые жертвы катастрофы - семья из двух человек погибла в деревне Евдокимовка, три человека из региона пропали без вести.

С помощью вертолетов, плавсредств и другой техники спасатели эвакуируют жителей. В Иркутскую область направлено более трех тонн гуманитарной помощи. Региональные власти заявили, что пострадавшим выплатят денежные компенсации.