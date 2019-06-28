«Привьет»: Макрон поприветствовал Путина по-русски на G20

Владимир Путин провел встречу с Эммануэлем Макроном на полях саммита G20. Перед ее началом президент Франции поздоровался по-русски со своим коллегой из РФ.

«Привьет», - обратился он к Путину.

Разговор велся на «ты». В его ходе главы стран обсудили международную повестку дня.

«У нас накоплен очень большой опыт конструктивного сотрудничества по очень многим направлениям. Конечно, мы знаем и о проблемах, мы обсуждаем их», - отметил Путин.

После встречи российский президент пригласил Макрона посетить праздник в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, а тот пригласил Путина побывать на Парижском форуме мира.