Россиян предупредили о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказали о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, унесшей жизни 90 человек с начала года.

На сайте надзорного ведомства говорится, что только за последние пару недель в этой стране заразились вирусом более 21 тысячи человек.

По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости связан с началом сильной жары в Таиланде и сезона муссонов. Власти страны принимают меры для борьбы с комарами, которые являются переносчиками лихорадки.

Россиянам, отправляющимся отдыхать за в этот регион, рекомендуется соблюдать меры предосторожности: носить закрытую одежду, и применять средства, отпугивающие насекомых.

Лихорадка Денге - острое вирусное заболевание, переносчиком которого являются комары Aedes aegypti. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.