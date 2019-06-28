Песков объяснил появление Путина на ужине лидеров стран G20 с термосом
Президент часто использует специальную кружку, сохраняющую тепло, на различных мероприятиях.
© Видео: Кремлевский пул РИА, Twitter © Фото: Кремлевский пул РИА, Twitter
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства пришел со своим термосом на ужин в честь лидеров стран G20.
«Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», - цитирует Пескова РИА Новости.
На кадрах видно, что Путин пьет из белого термостакана. Президент часто использует специальную кружку, сохраняющую тепло, на различных мероприятиях.
В первый день саммита G20, который проходит в Осаке, Владимир Путин успел провести ряд деловых встреч, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном.