Песков объяснил появление Путина на ужине лидеров стран G20 с термосом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства пришел со своим термосом на ужин в честь лидеров стран G20.

«Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», - цитирует Пескова РИА Новости.

На кадрах видно, что Путин пьет из белого термостакана. Президент часто использует специальную кружку, сохраняющую тепло, на различных мероприятиях.

В первый день саммита G20, который проходит в Осаке, Владимир Путин успел провести ряд деловых встреч, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном.