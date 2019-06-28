Упавшее дерево остановило движение по Филевской ветке московского метро

В Москве временно приостановлено движение на участке голубой ветки. Об этом сообщается в Twitter столичной подземке.

Уточняется, что поезда не ходят от станции «Кунцевская» до «Багратионовской» в связи с тем, что на пути упало дерево.

«Пассажирам угрозы нет», - добавили в пресс-службе московского метрополитена.

Ранее синоптики предупреждали: с 27 по 29 июня в столице выпадет более половины месячной нормы осадков. Кроме того, в Москве прогнозировали сильный ветер с грозами и градом.