Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест директора департамента развития бизнеса компании «Рольф» Анатолия Кайро. Мужчину обвиняют в выводе за границу четырех миллиардов рублей.

Избранная мера пресечения будет действовать до 25 августа 2019 года. Сам топ-менеджер не признал свою вину.

Ранее в дилерских центрах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге были проведены обыски сотрудниками СК и ФСБ. Ряд руководителей организации подозреваются в валютных махинациях и выводе денег за рубеж.