Путин объяснил Трампу позицию России по ситуации с украинскими моряками

Ситуацию с задержанными украинскими моряками обсудили президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп на саммите «двадцатки» в Японии. Вопрос затронул американский лидер.

«Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения», - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Торгово-экономическое сотрудничество двух стран, по словам Пескова, находится на крайне низком уровне, и Москва констатирует «конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел».

«Мы также констатируем готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями», - цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что Москва констатирует «намерение продолжать диалог на высшем уровне».

Кроме этого на встрече главы РФ и США обсуждали реализацию проекта «Северный поток - 2», вопросы разоружения, стратегической стабильности, а также затрагивали темы ситуации в Сирии и поговорили о Китае.

Напомним, в ноябре прошлого года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. Судна вошли в территориальные воды РФ недалеко от Керчи. Моряки проигнорировали предупреждения пограничников и не прекратили движение. Они арестованы и обвиняются в нарушении госграницы.