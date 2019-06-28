В Кремле заявили, что Россия готова начать разговор с США по теме разоружения

Напомним, 28 июня, в первый день G20, прошла встреча глав России и США. Переговоры Путина и Трампа продолжались 1,5 часа. Лидеры разговаривали о международной торговле, затронули вопросы, касаемые Сирии. Также лидеры «поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности» , отметил представитель Кремля.

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