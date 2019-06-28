В Кремле заявили, что Россия готова начать разговор с США по теме разоружения
На встрече российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом поднимали тему разоружений. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы констатируем готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями», - рассказал Песков.
В целом, по словам представителя Кремля, Россия выразила намерение продолжать диалог на высшем уровне.
Напомним, 28 июня, в первый день G20, прошла встреча глав России и США. Переговоры Путина и Трампа продолжались 1,5 часа. Лидеры разговаривали о международной торговле, затронули вопросы, касаемые Сирии. Также лидеры «поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности», отметил представитель Кремля.